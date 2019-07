Le centre de presse du Tour de France inauguré à Brussels Expo

Entre 700 et 1.000 journalistes du monde entier sont attendus.

Le centre de permanence et de presse pour le Grand départ du Tour de France à Bruxelles a été inauguré mercredi après-midi au palais 10 de Brussels Expo, en présence Christian Prudhomme, ancien journaliste sportif et actuel directeur du Tour de France, du bourgmestre de la Ville de Bruxelles Philippe Close et de l’échevin des Sports Benoit Hellings.

Une bâche de 3.272 m2 à l’effigie d’Eddy Merckx en maillot jaune a été dévoilée. Elle recouvrira jusqu’à dimanche un des bassins situé devant le palais 5. Il s’agit de la plus grande bâche jamais réalisée en Belgique. Elle a été conçue par Media Expo en collaboration avec Créaset. Elle est à 99% recyclable.

Une visite des installations pour la presse a été effectuée. Entre 700 et 1.000 journalistes du monde entier sont attendus. Ils disposeront notamment de bureaux, d’un connexion internet et d’espaces pour réaliser des interviews.

L’arrivée de la première étape du Tour de France aura lieu samedi à un kilomètre et demi du centre de presse, près du château de Laeken. La deuxième étape, un contre-la-montre par équipes, se terminera à l’Atomium, juste en face du centre de presse.

Belga

► Reportage de Valérie Leclercq et Frédéric De Henau