Le Brussels Philharmonic fait son retour en live le 12 septembre à Flagey

Brussels Philharmonic et le chœur Vlaams Radiokoor se produiront de nouveau en direct à Flagey le 12 septembre, exactement six mois après avoir donné leur dernier concert sur la même scène, devant une salle vide, la veille du confinement imposé par le gouvernement fédéral, annonce mardi l’orchestre bruxellois.

L’évènement marque le début d’une saison chargée et respectueuse des mesures de sécurité sanitaire. Les concerts dureront désormais une heure, sans pause, et seront donnés deux fois par soir. L’offre numérique est par ailleurs élargie.

“Nous sommes particulièrement fiers de cette ‘nouvelle saison normale‘”, affirme Gunther Broucke, intendant du Brussels Philharmonic. “Nous avons travaillé dur pour répondre à la nouvelle réalité, et ce, à tous les niveaux. Les ajustements nécessaires ont évidemment été faits et des mesures ont été prises pour garantir la sécurité des musiciens, du personnel et du public. Mais ces derniers mois nous ont surtout montré à quel point vivre la musique en direct est essentiel, pour les musiciens ainsi que pour le public“, poursuit-il. “Notre mission est, plus que jamais, de poursuivre la création de programmes passionnants, peu importe le contexte, en créant, à travers nos concerts, un lieu où les émotions, l’oxygène et l’être-ensemble occupent une place centrale.”

Le Brussels Philharmonic et le Vlaams Radiokoor interprèteront ensemble l’émouvant “Ich bin der Welt abhanden gekommen” de Gustav Mahler, dirigé par le chef d’orchestre Bart Van Reyn. Stéphane Denève prendra ensuite la relève avec la Cinquième Symphonie de Beethoven.

Le traditionnel concert de cinéma aura lieu les 19 et 20 septembre. Le classique de Chaplin “The Kid” sera projeté sur grand écran à Flagey, avec une musique écrite par Chaplin lui-même, proposée en direct sous la direction de Dirk Brossé.

Le vendredi 25 septembre, Hervé Niquet dirigera une interprétation spéciale de “Die sieben letzten Worte” de Haydn dans la Basilique de Koekelberg, où l’acteur Johan Leysen récitera des textes bibliques. La performance sera complétée par des clichés du photographe Stef Van Alsenoy.

Source : Belga / Image : Brussels Philarmonic