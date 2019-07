Il n’y a pas que le Tour de France en cyclisme qui se déroule ce week-end, puisque c’est également la 42e édition du Tour Voile à Dunquerke ! Et l’équipe belge a fait forte impression puisque le Caraïbos-Be.Brussels s’est illustré en s’offrant une première victoire depuis 7 ans en ce premier jour de compétition.

Cette victoire est d’autant plus réjouissante qu’elle est la première depuis 7 ans pour l’équipe belge. Ce vendredi, l’équipage du Caraïbos-Be.Brussels composé des Dunkerquois Clément Meister, Pierre Soret et Arthur Meurisse, s’est fait une place en finale qui réunit les huit meilleures équipes. Le trio est aussi passé devant les favoris Valentin Bellet, 2e du Tour 2018 sur Beijaflore, et Robin Follin (Cheminées-Poujoulat).

Cette année encore, le #TourVoile nous promet une édition disputée et sans répit ! 👊 Caraibos https://t.co/bGLIKtM7DE s'illustre d'entrée en s'imposant sur cette première journée et s'offre une première victoire depuis 7 ans ! 🤩#TV2019 | @Caraibos_FR @Dunkerque pic.twitter.com/vWs7NPMc6G — Tour Voile (@tourvoile) July 6, 2019

La Rédaction; Image : Mady Fobert