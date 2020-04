L’armée appelée en renfort dans une maison de repos à Ixelles

La Défense est intervenue ce samedi à la résidence Jean Van Aa, qui dépend du CPAS d’Ixelles. L’intervention devrait se prolonger jusqu’au 3 mai.

Six ambulanciers sont présents en renfort du personnel civil le matin et trois l’après-midi, a précisé le porte-parole, le commandant Olivier Séverin.

C’est la troisième du genre. Le personnel soignant de l’armée est déjà intervenu en appui du secteur civil dans de maisons de repos touchées par le coronavirus, depuis mercredi à Jette, en Région bruxelloise, et depuis vendredi à Lustin, dans la commune de Profondeville, en province de Namur.

Le comité de concertation, qui rassemble le gouvernement fédéral et les entités fédérées, a convenu vendredi de faire, en fonction des demandes des Régions, un appel accru à l’armée pour prêter main forte dans les maisons de repos et maisons de repos et de soins (MR-MRS) confrontées au coronavirus, avec une intervention – la troisième du genre – qui a débuté ce samedi à Bruxelles.

“La situation dans certaines maisons de repos nécessite une réponse collective. Le fédéral dégagera des moyens supplémentaires à cet effet via la Défense. Nous devons protéger nos aînés et le personnel à leurs côtés”, a déclaré hier soir la Première ministre Sophie Wilmès (MR) sur Twitter à l’issue de ce comité de concertation. Dans son entourage, on précise que le niveau fédéral est disponible pour contribuer davantage à la lutte contre la propagation du Covid-19.

Selon le cabinet du ministre-président flamand, Jan Jambon (N-VA), les établissements flamands pourront aussi faire appel à la Défense si nécessaire.

