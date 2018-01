L’achat groupé en énergie se développe mais les consommateurs restent difficiles à convaincre

La Ville de Bruxelles a annoncé lundi le lancement d’un deuxième achat groupé d’électricité verte et de gaz. Qu’est ce que l’achat groupé en matière d’énergie? Est-ce véritablement intéressant? Décodage dans “M”.

La Ville de Bruxelles a annoncé lundi le lancement d’un deuxième achat groupé d’électricité verte et de gaz après une première édition en 2014. L’opération est ouverte à l’ensemble des habitants de la Région de Bruxelles-Capitale et vise jusqu’à 225 euros d’économies par an sur la facture énergétique des participants.

Organisée en partenariat avec la plateforme collaborative de conseil en énergie Wikipower, l’opération souhaite rassembler un maximum de ménages bruxellois afin de peser sur le marché et de négocier d’importantes réductions sur le prix de l’énergie. Wikipower, mandaté par la Ville comme lors de la précédente opération, négociera un contrat d’énergie verte avec les fournisseurs.

Qu’est ce que l’achat groupé en matière d’énergie? Est-ce véritablement intéressant?

Pour en parler, Maxime Beguin, directeur de Wikipower, Anie Lerner, une participante, et Muriel Piazza, éco-conseillère à la Ville de Bruxelles étaient sur le plateau de “M” ce mardi soir.