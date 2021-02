L’absentéisme des enseignants en baisse par rapport à 2019, malgré la pandémie

Malgré la pandémie de coronavirus qui sévit, le taux d’absentéisme des enseignants en Fédération Wallonie-Bruxelles en novembre, décembre et janvier derniers était inférieur aux chiffres relevés un an auparavant, selon un inventaire réalisé par l’administration de l’enseignement de la FWB.

Ainsi, en novembre 2019, avant la pandémie, 6,41% des enseignants de la Fédération, tous réseaux et tous niveaux confondus, avaient été absents pour cause de maladie. En novembre 2020, ce taux n’était que de 4,79%. En décembre 2019, le taux d’absentéisme était ici de 6,08% mais n’était plus que de 5,19% un an plus tard. Enfin, en janvier 2020, les profs malades représentaient 7,39% des effectifs enseignants. Ils ne comptaient plus que pour 5,57% le mois dernier.

Si la réduction constatée en novembre 2020 peut s’expliquer par l’allongement du congé de Toussaint pour contrer la seconde vague pandémique, les diminutions constatées en décembre et janvier dernier peuvent elles être attribuées vraisemblablement à la quasi-absence cet hiver de la grippe saisonnière et autres infections hivernales.

