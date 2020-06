La zone de police Marlow prépare un “plan d’action diversité”

La zone de police Marlow (Uccle, Auderghem, Watermael-Boitsfort) travaille “activement” à réduire les disparités hommes-femmes.

La zone de police a communiqué sur ce qui était mis en place pour lutter contre les inégalités de genre. Elle explique notamment avoir désigné il y a quelques années deux policières de référence, chargées de lutter contre les discrimination.

Une réflexion sur la façon de mieux lutter contre les discriminations a aussi été développée au début de cette année. Il est prévu d’y questionner en profondeur l’égalité hommes-femmes au sein des équipes policières du sud de la capitale. Ce travail interne devrait déboucher dans les mois à venir sur la mise en place d’un « plan d’action diversité » dans la zone de police.

Pour l’instant, la zone Marlow dispose de différentes structures, destinées à favoriser le bien-être des membres de son personnel : une cellule d’appui psychosocial, une Helpteam et des personnes de confiance. La cellule d’appui psychosocial est elle intégrée au service interne de prévention et de protection au travail. « Elle offre un soutien aux membres du personnel présentant des difficultés psychosociales ayant un impact au travail, comme par exemple stress, burn out, problèmes avec l’alcool », explique la zone de police à Sudpresse. « La Helpteam est composée de policiers volontaires. Leur principale mission consiste à intervenir suite à un événement potentiellement traumatisant, afin d’apporter un accueil et un soutien immédiat aux collègues. Le relais est ensuite assuré par la cellule d’appui psychosocial ».

Le rôle des personnes de confiance est de répondre aux obligations du Code du bien-être. Ils écoutent, conseillent et interviennent dans le cadre de situations indésirables sur le lieu de travail comme des conflits entre collègues avec la ligne hiérarchique, des comportements inappropriés en ce compris le harcèlement moral ou sexuel, ou encore la violence au travail.

T.Dest. / Image d’illustration : Belga