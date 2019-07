La VUB ouvre un nouveau cursus en anglais, pour “penser autrement”

Concrètement, les étudiants apprendront à penser suivant des méthodes créatives, critiques, collaboratives et systématiques.

La Vrije Universiteit Brussel (VUB) lancera en octobre un nouveau cursus en anglais baptisé “School of Thinking” (école de la pensée). Ce Master complémentaire vise à enseigner différentes méthodes de réflexion aux étudiants afin d’aborder les problèmes complexes d’aujourd’hui.

Le Master est organisée par le Centrum Leo Apostel (CLEA), un centre de recherche interdisciplinaire et transfacultés né sous l’impulsion du philosophe belge Leo Apostel. C’est la première formation pratique que l’organisme ajoute à son panel d’activités.

“Penser ‘outside the box'”



“On parle souvent de penser ‘outside the box’, mais les boîtes restent bien présentes dans nos esprits et ralentissent la pensée libre sans que l’on en soit vraiment conscient. Nous voulons apporter des méthodes qui permettent de laisser de côté les idées reçues. Pour trouver des solutions créatives à des problèmes complexes, nous devons oser franchir les frontières des cadres de pensée et des disciplines, tout en restant suffisamment critiques pour distinguer les bonnes idées des mauvaises“, explique le professeur Francis Heylighe.

Le nouveau cursus se présente comme une plus-value pour les profils comme les entrepreneurs, dirigeants d’entreprises, hommes et femmes politiques, consultants et coachs qui recherchent des processus de réflexion innovants.

