La Ville de Bruxelles veut féminiser les noms des places publiques

« Nous cherchons des noms de Bruxelloises et voulons leur donner une place dans des quartier avec lesquels elles ont une histoire”, explique Ans Persoons, Echevine de l’Urbanisme et des Espaces publics de la Ville de Bruxelles.

À travers le hashtag #MeerVrouwOpStraat, Sofie Lemaire, ‘Meer vrouw op straat’ (trad. : « Plus de femmes en rue »), appelle les habitants à envoyer leurs idées de noms de femmes et établit une liste à destination des communes pour inspiration.

« Nous avons intégré la féminisation des rues, places et bâtiments publics comme objectif dans notre Plan d’action pour l’Egalité entre les femmes et les hommes et avons déjà dressé une liste de noms de femmes approuvée par le Collège dont nous nous inspirons dès qu’il est question de dénommer les voiries. Notre liste n’est bien sûr pas exhaustive et l’initiative de Sofie Lemaire permettra de mutualiser les démarches et amplifier notre message”, confirme l’Echevine.