La ville de Bruxelles compte un centenaire de plus parmi ses habitants

Colette Hofman a célébré ce jeudi 23 mai son 100e anniversaire à la maison de repos Armonea Pagode à Neder-Over-Heembeek.

Si Colette Hofman, née le 23 mai 1919 et élevée à Bruxelles, entend et voit désormais moins bien, l’esprit en revanche est toujours aussi vif. Elle aime écouter les histoires de son fils Paul qui la visite tous les après-midi, explique l’entité, dans un communiqué de presse. La maison de repos lui a organisé une fête d’anniversaire avec sa famille et ses amis. Fille unique, la nouvelle centenaire a travaillé comme corsetière jusqu’à la fin de la guerre.

Elle est ensuite devenue femme au foyer après son mariage en 1947, pour s’occuper des 5 enfants (2 fils et 3 filles) qu’elle avait eut avec son mari Josef qui travaillait pour Sabena.“Colette a aujourd’hui 11 petits-enfants et 14 arrière-petits-enfants. Et quand on lui demande sa recette pour arriver à 100 ans? Elle vous répond : ‘Rien de spécial. Juste profiter de chaque jour, de la famille et des amis!'”, rapporte la commune.

J. Th. Photo: droits réservés