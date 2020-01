La Ville de Bruxelles achète l’œuvre The Container de Luc Deleu

L’oeuvre de Luc Deleu, située sur le rond-point du Boulevard Pacheco, vient d’être officiellement rachetée par la Ville de Bruxelles.

Installée sur le rond-point depuis 2013, l’oeuvre représente un container de couleur bordeaux, dressé sur l’un de ses angles. Sa valeur pour Bruxelles vient donc d’être officialisée puisque le Collège a décidé d’en faire l’acquisition auprès de l’artiste, afin de pouvoir la pérenniser dans l’espace public.

Ans Persoons, Echevine de l’Urbanisme et des Espaces publics : “Le Container de Luc Deleu s’inscrit dans l’histoire de l’art public de Bruxelles. Son emplacement sur le boulevard Pacheco n’est pas fortuit. En 2013, l’asbl Recyclart organisait une exposition le long de la Jonction Nord-Midi visant à questionner les aménagements urbains imposés par cette frontière ferroviaire. L’œuvre a tout son sens et toute son importance sur ce rond-point et doit y demeurer”.

■ Des images de Nicolas Franchomme.