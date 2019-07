La vidéo de l’arrestation musclée d’un touriste britannique à Bruxelles-Midi suscite l’indignation

En milieu de journée ce mardi, la vidéo avait été vue près de 200.000 fois sur Twitter.

Plusieurs vidéos de l’arrestation musclée d’un touriste britannique à la gare de Bruxelles-Midi deviennent virales ce mardi sur les réseaux sociaux. Publiées ce lundi 1er juillet en fin de soirée, elles montrent quatre agents de police tacler un homme, qui s’exprime en angalis, après une discussion, cela sous l’oeil d’autres passagers.

Selon des messages publiés sur les réseaux sociaux, l’homme faisait partie d’un petit groupe de touristes qui attendait après l’annulation d’un Thalys.

Contactée par nos soins, la police fédérale en charge des chemins de fer nous a indiqué qu’elle se renseignait pour déterminer le contexte des faits, elle n’a actuellement aucun commentaire à faire.

I was also witnessed this..I am absolutely in shock, it’s disgusting. In the video you can see the police officer ask “what is in there”. We were all waiting to be accommodated by @thalys_en for 5 hours due to a cancelled train! . The police had no right to approach him like that pic.twitter.com/nsCxH6Tza8

— Hannah 🌬 (@HannahPepper_) July 1, 2019