La vente de tabac interdite aux moins de 18 ans dès le 1er novembre

Une nouvelle loi entrera en vigueur le 1er novembre pour interdire la vente de tabac aux moins de 18 ans, comme c’est le cas dans la majeure partie des pays de l’Union Européenne, rapporte ce vendredi les journaux du groupe Sudpresse.

Votée avant l’été, une loi interdisant la vente de tabac aux moins de 18 ans (contre les moins de 16 ans auparavant) va entrer en vigueur le 1er novembre prochain, annoncent les journaux du groupe Sudpresse. Cette interdiction concernera l’ensemble des produits autour du tabac : les cigarettes, les cigarettes électroniques, le tabac à rouler, les produis à base de CBD…

Paul Van den Meersche, chef de service à l’inspection du SPF Santé publique, rapporte dans les journaux de Sudpresse que c’est bien le commerçant qui risque la sanction en cas d’infraction vu que la loi concerne précisément la vente de tabac. “Les amendes vont de 200 à 20 000 € pour les cas les plus graves (récidive). L’interdiction de vente qui passe de – 16 à – 18 ans nous permettra des contrôles plus efficaces aux abords des écoles”, ajoute-t-il.

Selon une étude réalisée par l’Institut de recherche Santé et Société de l’UCL auprès d’élèves de 3e et 4e secondaire entre 2013 et 2018, 18% des jeunes de 14 à 16 ans fument au moins une fois par semaine, et 12% sont des fumeurs quotidiens.

Gr.I. – Photo : Belga/Jonas Hamers