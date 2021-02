La vaccination dans les hôpitaux bruxellois est ralentie

La Cocom a dû ralentir la cadence à cause de retard dans la livraison des vaccins ainsi que du nombre de doses.

Tous les projets d’approvisionnement en vaccins des hôpitaux et l’ouverture progressive des centres de vaccination bruxellois sont en cours de révision pour coller au mieux à cette réalité de terrain.

“La Cocom souhaite continuer à donner la priorité aux hôpitaux, et leur attribuera une part importante des vaccins Pfizer attendus. De plus, la Région bruxelloise continuera à vacciner les prestataires de soin de la 1re ligne, en parallèle de la vaccination du personnel hospitalier. Compte tenu de la disponibilité prévue des vaccins, les autres collectivités de soins (par ex. les institutions dans le domaine du handicap, etc.) débuteront le 1er mars. Et ce pour garantir à tous les membres du personnel soignant en contact avec les patients dans les hôpitaux une première injection du vaccin d’ici la première semaine de mars”, explique l’institution.

En tout 14.200 vaccins ont été distribués aux hôpitaux. Toutes les structures de soins aigus sont en mesure de vacciner 35% de leur personnel en contact avec des patients et 100% des prioritaires (urgence, unités covid, soins intensifs) ont pu se faire vacciner. La moitié a déjà reçu les deux doses.

Des centres de vaccination opérationnels

Pour les centres de vaccination, les prestataires de soins de première ligne peuvent s’y faire vacciner. Au Heysel, c’est le vaccin AstraZeneca qui est administré et à Pachéco, le Moderna. Le 1er mars débutera la vaccination des autres collectivités de soins. Tous devraient avoir reçu une dose pour la mi-mars.

Pour la phase 1b qui devrait débuter mi-mars et qui concerne les personnes de plus de 65 ans, celles avec des comorbidités et les fonctions critiques, Bruxelles se dit prête mais est tributaire de l’arrivée des doses.

