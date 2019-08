La STIB prolonge l’horaire de ses métros pendant le Brussels Summer Festival

Le Brussel Summer Festival investira à nouveau le quartier de la Place Royale du 14 au 18 août. Pendant cinq jours de nombreux artistes aux styles divers se produiront sur les trois scènes du festival. La STIB annonce jeudi qu’elle prolongera pour l’occasion l’horaire de passage de ses derniers métros.

La 18e édition du festival accueuillera notament Hooverphonic, Booba, Blanche, Caballero & JeanJass, Feu! Chatterton, Hyphen Hyphen et bien d’autres encore. Afin de permettre aux festivaliers de profiter jusqu’au bout des concerts, la Stib prolongera durant le BSF l’horaire de ses quatre lignes de métro.

Les derniers passages aux stations Trône, Gare Centrale et Parc sont ainsi prévus entre 00h23 et 00h55 en fonction des lignes et des sens de circulation. Les festivaliers pourront également compter sur les lignes de bus Noctis, qui circulent les nuits de vendredi à samedi et de samedi à dimanche.

Les trois scènes du festival – situées place de l’Albertine, place des Palais et à La Madeleine – sont facilement accessible en transports publics: en métro (lignes 1 et 5, stations Gare Centrale et Parc; lignes 2 et 6, station Trône), en tram (lignes 92 et 93, arrêts Royale et Palais) ou en bus Stib (lignes 27, 34, 64, 80, 95, arrêt Trône; lignes 29, 63, 65, 66, arrêts Gare Centrale et Parc; lignes 38 et 71, arrêts Gare Centrale, Royale ou Trône; ou ligne 86, arrêt Gare Centrale).

Les lignes de bus 27, 38, 71, 86, 95 et N11 seront déviées pendant les cinq jours du Brussels Summer Festival, mais également quelques jours avant et après afin de permettre le montage et le démontage des scènes. Les arrêts Royale, Bozar, Trône, Bibliothèque et Porte de Namur ne seront temporairement pas desservis à certains moments de la journée.

Toutes les informations sur l’accès au festival, les horaires des derniers métros et les déviations sont disponibles sur le site de la Stib, www.stib.brussels.

Source/Image: Belga