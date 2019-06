La Stib doit remplacer plus de 40% des rails de trams

Entre 2007 et 2022, le nombre de kilomètres parcourus par les trams aura augmenté de près de 30 %.

La Stib doit remplacer 120 kilomètres de rails de trams en urgence, indiquent ce mardi nos confrères de la DH. C’est ce que prévoit l’un des points évoqués ce lundi soir lors d’un conseil d’administration de l’entreprise. Il s’agit ici de 43% du réseau. “La Stib constate une dégradation structurelle et accélérée des voies de tram ainsi qu’un nombre croissant d’incidents ayant une incidence sur le service proposé et la sécurité d’exploitation”, indique la note présentée au conseil d’administration.

La note pointe l’urgence de la situation : “En l’absence de mesures correctrices structurelles, ces facteurs risquent d’engendrer une baisse du niveau du service offert sur le réseau de tram de surface qui deviendra alors inacceptable tant en matière de disponibilité qu’en matière de sécurité d’exploitation”.

Les trams de la Stib roulent en effet de plus en plus. Entre 2007 et 2022, le nombre de kilomètres parcourus par les trams aura augmenté de près de 30 %, indique la DH. Et le nombre de cassures de voies est lui aussi en hausse. Avec pour conséquences potentielles des déraillements dans les courbes et aux aiguillages.

La Stib nuance

Contactée par nos soins, la porte-parole de la Stib Françoise Ledune nuance aujourd’hui l’urgence de la situation : “Nous avons un programme d’entretien des rails de trams et nous nous y tenons. Il n’y a rien de neuf par rapport à cela. Nous remplaçons 15 a 20 kilomètres de rails par an et tout a été planifié, il n’y a donc aucune surprise“.

Rédaction, image Belga