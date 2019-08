La Stib annonce des changements sur plusieurs lignes de bus et de trams

La Stib annonce des changements dans les parcours de plusieurs lignes de bus et de trams dès la fin des vacances d’été. Ces changements concernent les lignes des bus 12, 21, 45, 46, 64, 65, 80, ainsi que des trams 62.

Le quartier de Haren sera particulièrement touché par ces modifications, “il vit une forte augmentation démographique. Il est nécessaire d’augmenter la capacité des lignes 45 et 64 qui connaissent un vif succès. De plus, la seule ligne 64 offre peu de possibilités aux habitants de ce côté de Bruxelles. Les nouveaux itinéraires des bus permettent de mieux relier Haren, Evere et Schaerbeek au reste de la ville“, précise la Stib.

Même constat à Anderlecht : “Certains quartiers d’Anderlecht ne disposent pas d’une relation optimale vers le centre-ville et le site de Tour et Taxis. Le nouvel itinéraire de la ligne 46 crée cette relation.”

Voici les précisions de la Stib:

► Trams 62

La ligne 62 circule désormais tous les jours et toute la journée jusqu’à Eurocontrol. Les arrêts Fusée et Bourget (qui ne seront plus desservis par les bus 65 à partir du 31/8/19) restent ainsi desservis à tout moment de la journée.

► Bus 12

La ligne 12 circule désormais tous les jours de la semaine toute la journée. Elle est prolongée depuis Luxembourg jusqu’à la station de métro Trône, afin d’offrir une correspondance avec les lignes de métro 2 et 6. La ligne 12 dessert l’arrêt Meiser au lieu de l’arrêt Diamant

► Bus 21

La ligne 21 suit un nouvel itinéraire depuis Permeke vers son nouveau terminus Maes via le square Hoedemaekers et la chaussée de Haecht.

► Bus 45

La ligne 45 est déviée entre les arrêts Saint-Vincent et Oud Kapelleke par la place de la Paix. Ce nouvel itinéraire permet de relier directement la place de la Paix au shopping Cora de Woluwe et au Woluwe Shopping Center.

► Bus 46

La ligne 46 est prolongée depuis l’arrêt Buanderie vers le WTC par la rue Van Artevelde, la rue de Laeken et la place de l’Yser. Son nouveau terminus se situe à hauteur de l’arrêt Glibert.

► Bus 64

La ligne 64 est déviée depuis l’arrêt Vandenhoven vers Bordet Station, où se trouve son nouveau terminus.

► Bus 65

La ligne 65 est déviée depuis Da Vinci jusqu’à Machelen, où elle remplace la ligne de bus 64.

► Bus 80

La ligne 80 est déviée depuis Bordet Station jusqu’à Haren, par l’itinéraire de la ligne de bus 64.

Plus d’infos sur le plan bus : www.planbusstib.be

Rédaction, image Belga