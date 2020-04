La soirée des Octaves de la Musique 2020 annulée

La soirée des Octaves de la Musique 2020, qui se tient habituellement début juin et qui récompense les artistes de la Fédération Wallonie-Bruxelles, a été annulée. Les organisateurs ont pris cette décision vu les circonstances sanitaires actuelles.

Tous les nominés seront dévoilés dans le courant du mois de mai. Les Lauréats seront connus à la date initialement prévue de la soirée, c’est-à-dire le 8 juin. Etant donné l’absence de soirée, les organisateurs feront une effort supplémentaire pour mettre en avant de manière digitale et télévisuelle ces artistes. L’objectif est de mettre en avant les talents et la diversité du secteur musical de notre pays et, comme les organisateurs le rappelle, le secteur en besoin plus que jamais.

Edition exceptionnelle en 2021

Pour rappel, les Octaves de la Musique ce sont 8 catégories musicales différentes (chanson française, musiques urbaines, musique classique, musiques du monde, pop/rock, musiques électroniques, jazz et musique contemporaine) depuis 17 années. Habituellement les lauréats se produisent sur scène en formant des duos inédits pour un soir seulement. Une soirée exceptionnelle pour l’édition 2021 est d’ores et déjà annoncée avec la présence des lauréats 2020 et 2021 sur scène !