La SAU cherche une équipe pour étudier la reconversion de la Tour Reyers

La SAU coordonne l’aménagement du Mediapark, complexe médiatique auquel BX1 sera notamment installé dans les prochaines années.

La Société bruxelloise d’Aménagement Urbain cherche une équipe pour plancher sur la reconversion de la Tour Reyers. Concrètement, elle souhaite étudier différents scénarios de reconversion de la tour et d’en analyser les caractéristiques programmatiques, techniques et financières.

La mission se fera en trois phases. La première consiste à analyser les caractéristiques techniques actuelles de la tour. Ensuite, il faudra imaginer deux scénarios de reconversion et analyser ceux-ci. Enfin, un scénario préférentiel sera développé sur base des deux premières phases, indique la SAU.

Depuis plus de quarante ans, la tour Reyers abrite des équipements techniques de la RTBF et de la VRT, dont on peut apercevoir les antennes sur la plateforme filant à plus de 70m de hauteur. “Les déménagements prévus des télévisions, les changements technologiques que ceux-ci entrainent ainsi que, plus généralement, le développement du nouveau quartier Mediapark.brussels impliquent de repenser la tour, sa présence et sa fonction dans le quartier“, précise la SAU.

Rédaction, image Belga