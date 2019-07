La Roller Bike Parade défend le climat avec Rise for Climate ce vendredi

La Roller Bike Parade se tiendra bien ce vendredi soir dès 20h00, a confirmé la police.

Cette Roller Bike Parade, qui se tient tous les vendredis dans les rues bruxelloises (si le temps le permet), sera spéciale cette semaine. La traditionnelle balade dans la capitale sera en effet sur le thème du climat, en collaboration avec le collectif Rise for Climate Belgium. Le chanteur Gaëtano Gaëtano et la chanteuse Emily Jane interprèteront une chanson “Alors, on marche”, une version adaptée de “Alors on danse” de Stromae, suivi d’un discours pour promouvoir la mobilité douce à Bruxelles.

Les organisateurs de l’événement souhaitent également promouvoir une grande action pour le climat, le 22 septembre prochain, lors de la journée sans voiture à Bruxelles.

Le rassemblement pour cette Roller Bike Parade est prévue à 19h00 sur la place Poelaert, avant le départ de la randonnée à 20h00. La parade se terminera vers 23h00.

