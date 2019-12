La Région bruxelloise teste l’éclairage intelligent

La Région bruxelloise teste un éclairage intelligent à la porte de Ninove. Entendez: un éclairage qui s’intensifie lors du passage d’un cycliste.

Les cyclistes qui se baladent porte de Ninove le soir devraient voir leur passage éclairé plus intensément en ce moment. Effectivement, la Région bruxelloise est en pleine phase de test de l’éclairage intelligent. Ce qui veut dire concrètement que l’intensité de la lumière augmente lors du passage d’un cycliste.

Le sujet a été abordé dans une question écrite de la députée Aurélie Czekalski adressée à la ministre bruxelloise de la Mobilité. Mme Czekalski a demandé où en était la mise en place du plan lumière régional, combien reste-t-il d’éclairage jaune à remplacer par des lampadaires de lumière blanche et où en est le passage à l’éclairage LED à Bruxelles.

A ces questions, la ministre Elke Van den Brandt a répondu que le plan lumière est suivi et sert de base pour les nouvelles installations sur le territoire régional. “Les nouvelles installations suivent ce qui est défini dans le plan“, précise-t-elle. “Bruxelles Mobilité développe un inventaire de ses installations notamment des éclairages publics. Ce projet a pris du retard mais permettra d’avoir une vision complète et à jour. Pour l’instant moins de 10 % des installations d’éclairage public des voiries régionales sont équipées de LED.”

En plus de la sécurité, l’éclairage intelligent permet d’être plus économe en énergie et c’est également meilleur pour la biodiversité à Bruxelles.

Dissuader les dépôts clandestins

Un autre exemple: celui de Molenbeek. La commune utilise cette nouvelle technologie pour la sécurité des passants, mais surtout pour traquer et dissuader les dépôts clandestins, très fréquents dans la rue Alphonse Vandenpeereboom.

C.Bk. / Image d’illustration: Google Street Veiew