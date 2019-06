La poupée Barbie fête ses 60 ans

A l’occasion des 60 ans de la célèbre poupée, des ateliers ont été mis en place à Dilbeek pour découvrir ou redécouvrir Barbie, qui est encore cette année la meilleure vente en ce qui concerne les poupées “fashion”.

Plus que le simple look féminin, la poupée Barbie est devenue au fil du temps un jouet légendaire. Elle a notamment évolué au fil des décennies, si bien qu’aujourd’hui tous les groupes ethniques et catégories sociales sont représentées.

Si les nouvelles technologies font désormais partie du décor, nul doute que Barbie, vendue à près de 58 millions d’exemplaires cette année, restera encore pendant longtemps dans l’imaginaire des enfants.

■ Un reportage de Denis Caudron.