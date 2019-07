La police fédérale recherche deux auteurs de vols avec violence

À la demande du parquet fédéral, la police fédérale recherche deux individus en fuite.

Dans le cadre de vols avec violence commis entre fin 2017 et juin 2018, la police recherche activement deux personnes.

Salvatore Tardanico (photo, à gauche) est de nationalité italienne et est âgé de 24 ans. Il est de corpulence athlétique et s’exprime en français et en italien.

Giovanni Pirrello (photo, à droite) est de nationalité italienne et est âgé de 29 ans. Il mesure environ 1m90 et est de corpulence athlétique.

La discrétion est assurée, rappelle la police fédérale. Si vous connaissez l’endroit où se trouve ces deux individus, veuillez prendre contact avec les enquêteurs.

Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, nous vous invitons à prendre contact avec la police via le numéro de téléphone gratuit 0800 30 300. Vous pouvez également réagir via e-mail : avisderecherche@police.belgium.eu.

Photos : Police fédérale