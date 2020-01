La police diffuse un avis de recherche après un vol avec violence à Berchem-Sainte-Agathe

Un des auteurs a été arrêté par la police, mais ses deux complices sont parvenus à s’enfuir. La police cherche à les identifier.

La police fédérale diffuse ce mardi 21 janvier un avis de recherche, suite à un vol avec violence commis à Berchem-Sainte-Agathe le 24 octobre dernier. Ce jour-là, un homme sonne à la porte d’un immeuble, se faisant passer pour un facteur ayant un recommandé à faire signer. Cachés à ses côtés, deux individus armés, qui pénètrent dans l’habitation une fois la porte ouverte et menacent deux victimes.

Un des auteurs a été arrêté par la police, tandis que les deux autres sont parvenus à s’enfuir. Les enquêteurs cherchent à les identifier. Le premier est un homme d’origine nord-africaine. Il est âgé d’environ 35 ans, mesure approximativement 1m80 et est de corpulence forte. Il portait des vêtements de travail recouvert de peinture et un gilet jaune. Le facteur est un homme de type européen de corpulence moyenne mesurant approximativement 1m70. Il portait une barbe rousse non entretenue et était vêtu d’un uniforme de B-POST.

Si vous avez des informations, vous pouvez contacter la police au numéro gratuit 0800.30.300.

La rédaction – Photo: capture police fédérale