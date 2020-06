La police de Bruxelles-Ixelles réagit aux images d’un policier maintenant un manifestant au sol avec ses genoux

Depuis ce vendredi, les photos prises par le photographe amateur, Jonathan Del Valle, lors des émeutes qui ont éclaté en marge de la manifestation Black Lives Matter dimanche dernier, interpellent. On y voit un policier maintenir un manifestant au sol avec les genoux appuyés sur la nuque, rue aux Laines, près du Sablon. Une technique qui rappelle celle qui a causé la mort de George Floyd aux Etats-Unis. Le photographe témoigne de la scène et la police de la zone Bruxelles-Ixelles réagit.

“Tout s’est passé très vite, ce n’était pas non plus un passage à tabac”, déclare Jonathan Del Valle dans La Capitale. L’affaire fait aujourd’hui l’objet d’une enquête.

Du côté de la police de Bruxelles-Ixelles, on s’explique par la voie d’un communiqué. “Il n’était pas question d’une interpellation « genou sur la nuque », à l’instar de la « méthode » d’interpellation qui a conduit au tragique décès de George Floyd”, indique-t-elle avant de poursuivre, “après analyse de l’intervention image par image depuis les caméras de vidéosurveillance, il apparaît clairement que l’intervenant a un genou posé sur le sol et l’autre sur les épaules de la personne interpellée ; méthode d’arrestation limitant la liberté de mouvement le temps de procéder au menottage, et non faisant porter tout le poids du policier sur la personne arrêtée, et plus encore sur une partie fragile de son corps”.

La police rappelle le contexte agité dans lequel cette interpellation est intervenue et précise que le policier visé est “moniteur de maîtrise de la violence sans arme à feu (…) en plus de faire partie de l’unité d’assistance spécialisée. Ce faisant, il est tout particulièrement aguerri en matière de méthodes de contrôle et d’arrestation”. “L’interpellation s’est produite dans la rue aux Laines où plusieurs policiers initialement mobilisés dans le cadre de l’encadrement de la manifestation « Black lives matter » ont essuyé nombre de jets de pierre et autres projectiles tandis qu’ils tentaient de mettre fin aux détériorations et pillages connus à l’encontre du mobilier urbain et des commerces”, conclut la zone de police Bruxelles-Capitale-Ixelles.

A.V. – Photo: Jonathan Del Valle