La phase 3 du déconfinement au menu du Conseil National de Sécurité de ce mercredi

Le Conseil National de Sécurité se réunira ce mercredi dès 09h00 du matin. L’objectif sera de déterminer les modalités de la mise en œuvre de la phase 3 du déconfinement, prévue à partir de lundi prochain, le 8 juin.

La réouverture des établissements Horeca sera notamment abordée, ainsi que le tourisme ou encore l’élargissement des contacts privés.

Les nouvelles contaminations au Covid-19 sont passées sous la barre des 100 avec 98 nouveaux cas détectés lundi, selon les chiffres publiés mardi par le Centre de crise et le SPF Santé publique. Le léger rebond de l’épidémie ne semble pas se produire, à la grande surprise des experts.

Le Conseil National de Sécurité, qui rassemble le fédéral et les entités fédérées, devrait dès lors confirmer, sur base des indications du groupe d’experts chargé du déconfinement (GEES), la mise en place de la phase 3 du déconfinement à partir de lundi prochain. La reprise graduelle des activités touristiques ainsi que la réouverture des restaurants, des terrasses et des cafés sera ainsi analysée, alors que les voisins français et néerlandais ont déjà procédé à cette réouverture.

Le CNS devrait également étudier les conditions d’élargissement des contacts sociaux, envisager la reprise des services du culte sous certaines conditions ou encore permettre l’organisation d’événements de tailles diverses.

Tout ne sera toutefois pas permis à partir de lundi. Lors du précédent CNS, le 13 mai, la Première ministre Sophie Wilmès avait ainsi annoncé que toute manifestation à caractère culturel, sportif, touristique et récréatif restait interdite jusqu’au 30 juin. En outre, aucune compétition sportive, professionnelle et amateure ne peut se dérouler en Belgique jusqu’au 31 juillet. Les événements de masse comme les festivals sont interdits jusqu’au 31 août.

Belga