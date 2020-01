La mobilité partagée se consomme surtout à Ixelles et Bruxelles-ville

Bruxelles Mobilité a passé un contrat avec la start-up Vianova afin de connaître les trajets et les lieux où sont utilisés les trottinettes et vélos en free-floating, révèle l’Echo. Si le projet est toujours en cours, on sait déjà que 60% de ces engins sont utilisés sur le territoire de la Ville de Bruxelles et d’Ixelles.

Les jours d’affluence sont les mercredis et les samedis. L’utilisation n’est pas régulière au cours de la journée. La start-up observe des pics en début et fin de journée. 40% des trajets sont réalisés entre 17 et 20 heures. Les quartiers de départ et d’arrivée les plus populaires sont le quartier royal, la Grand-Place, Flagey, le quartier nord, le quartier européen et Matonge.

Le dispositif devrait aussi permettre de voir que les véhicules ne circulent pas ou ne sont pas stationnés à des endroits interdits.

V.Lh. – Photo: Belga/Eric Lallemand