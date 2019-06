La manifestation des pompiers se poursuit ce jeudi à Bruxelles

La manifestation des pompiers se poursuit ce jeudi. Les soldats du feu ont protesté ce matin en faisant aller leurs pompes à incendie à la Chaussée de Haecht à Evere. Ils manifestent désormais Chaussée de Mons à Anderlecht.

Les pompiers manifestent depuis plusieurs jours concernant le retrait de leurs primes d’intervention.

Les pompiers se trouvent actuellement du côté d’Anderlecht, où une large fumée a été constatée par les automobilistes.

Hier, ils ont causé de nombreuses perturbations de la circulation et ont manifesté devant la station de métro Maelbeek ainsi que devant le cabinet de la Secrétaire d’Etat Cécile Jodogne.

#SIAMU Notre volonté est d'aller vers une solution constructive, équilibrée et harmonisée, tant pour les agents et le SIAMU que pour la Région bruxelloise. https://t.co/wW7IaH3dt1 via @YouTube

— Cécile Jodogne (@CecileJodogne) June 20, 2019