La majorité régionale bruxelloise demande l’ouverture partielle de Val-Duchesse

Les partis de la majorité régionale bruxelloise se sont accordés pour demander, par le biais d’une résolution, l’ouverture partielle au public du domaine de Val-Duchesse (Auderghem), géré par l’État fédéral, annonce Défi, à l’origine de la proposition. Le texte sera pris en considération vendredi après-midi en séance plénière du Parlement bruxellois.

Le Domaine de Val-Duchesse, situé sur le territoire de la commune d’Auderghem, abrite un parc de 25 hectares, traversé par les eaux de la Woluwe. Il est propriété de la Donation royale et est géré par la chancellerie du Premier ministre. “Il faut que les Bruxellois puissent profiter de cet écrin de verdure qui n’est rien d’autre qu’une part de leur patrimoine“, explique dans un communiqué Emmanuel De Bock, chef de groupe DéFI au Parlement bruxellois et auteur de la proposition de résolution. L’objectif est de transformer une partie du domaine en nouvelle zone d’espace vert ouverte au public. Cette demande rejoint celles déjà formulées par les communes d’Auderghem et Woluwe-Saint-Pierre, ajoute le parti amarante. La proposition est co-signée par les autres groupes de la majorité (PS, Ecolo, Groen, sp.a-One.brussels et Open Vld).

Source: Belga – Photo: Belga