La majorité de familles bruxelloises percevront désormais les allocations familiales plus rapidement

Les parents de 110.000 enfants bruxellois, qui perçoivent leurs allocations familiales par le biais de Famiris, ont reçu lundi, pour le première fois, le versement du montant auquel ils droit dans le cadre de la réforme des adoptée par la Région bruxelloise. Le montant dû est désormais versé plus rapidement sur leurs comptes. En moyenne, il est plus élevé de 40 euros par enfant pour 62% des familles.

Plus largement, on compte à Bruxelles 159.276 familles. Parmi elles, 91.164 passent dans le nouveau système des allocations familiales. Cela signifie que ces familles percevront un montant plus élevé que celui perçu début janvier. Les autres familles pour lesquelles l’ancien système est plus favorable garderont le montant perçu jusqu’ici et ne passeront dans le nouveau système que lorsqu’il sera plus favorable.

En ce qui concerne le paiement, les parents d’un enfant bruxellois sur trois, soit environ 110.000, recevront désormais les allocations familiales via Famiris, le successeur de FAMIFED.

Pour gérer les paiements numériques à 56.000 familles, Famiris a fait appel au fournisseur de solutions informatiques Cegeka, qui a également développé le “Groeipakket” pour le gouvernement flamand. Lundi, le premier paiement a été effectué via le nouveau logiciel Famiris à toutes les familles ayant droit.

Belga, image DR