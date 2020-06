La “Maison Hayoit” chaussée de Louvain sera classée

L’établissement Hayoit est un bâtiment d’angle situé chaussée de Louvain, à Saint-Josse. Ancien magasin de linge de maison, vide depuis plusieurs années, il sera classé, annonce le secrétaire d’Etat à l’Urbanisme et au Patrimoine, Pascal Smet (one.brussels/spa) dans un communiqé.

De style Art Déco, le bâtiment a été conçu en 1927 par les architectes Fernand Symons et Guillaume Veldeman, à la demande de Michel Hayoit. Celui-ci avait ouvert quelques 20 ans plus tôt, en 1898, un magasin de linge de maison, qui s’était rapidement développé pour devenir une entreprise de textile et obtenir en 1921 le titre de Fournisseur de la Cour de Belgique, rappelle le communiqué. L’immeuble de la chaussée de Louvain est devenu le siège de l’entreprise familiale.

Le gouvernement bruxellois a décidé de classer la façade du bâtiment et les espaces commerciaux au rez-de-chaussée et au premier étage, précise le cabinet du secrétaire d’Etat.

“Le bâtiment se distingue non seulement par le raffinement de sa finition art déco mais aussi par la fonction publicitaire de la façade avant. Cette façade faisait office de carte de visite pour l’entreprise Hayoit. Par sa localisation au coin de la rue, l’immeuble bénéfice d’une grande visibilité.”, indique le communiqué.

A l’intérieur, les vitrines, l’escalier monumental et les planchers et portes en bois sont également considérés comme des éléments remarquables.

Rédaction