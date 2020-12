La maison d’accueil Le Bateau Ivre lance un crowdfunding pour acquérir des logements

La maison d’accueil Le Bateau Ivre souhaite acquérir ses propres logements, et lance un crowdfunding.

Le Bateau ivre, c’est une petite maison d’hébergement, située Boulevard du Souverain, à Watermael-Boitsfort. “Nous accueillons des enfants et des adolescents placés suite aux graves difficultés qu’ils rencontrent dans leur milieu familial : situation de maltraitance, parents dépassés par leur carence, alcoolisme, toxicomanie, parents malades mentaux, etc“, indique François Moury, son directeur.

Au sein de cette maison d’accueil, “l’enfant peut retrouver une certaine sérénité, et essayer de se reconstruire, mais c’est aussi un endroit où l’on va essayer de travailler avec les familles, pour maintenir le lien avec leur enfant, et si possible, aboutir à un retour en famille“, nous explique le directeur, “Et lorsque ce n’est pas possible, nous accompagnons le jeune jusqu’à sa majorité, et l’aidons à s’installer dans la vie adulte, dont la recherche de logement“.

Dans cette optique, Le Bateau Ivre est aujourd’hui à la recherche de fonds, afin de financer l’achat de logements. “Nous sommes subsidiés par la Fédération Wallonie-Bruxelles, mais malheureusement, les subsides sont loin de couvrir tous nos frais. D’autant que nous souhaitons réaliser ici l’un des plus grands défis depuis notre création“, évoque François Moury.

Vivre en semi-autonomie

L’objectif, avec l’achat de ces logements, est que “les aînés de nos bénéficiaires puissent vivre en semi-autonomie“, nous explique-t-on, “Dès l’âge de 16 ans, les jeunes se préparent progressivement à devenir autonome, en vue de leur majorité, grâce à une expérience de mise en autonomie en appartement supervisé“.

Pour permettre cet achat, Le Bateau Ivre a lancé “La clef vers l’autonomie”, un crowdfunding en ligne. La maison d’accueil cherche à récolter 200.000€, et a déjà rassemblé près de 16.000€, ce mercredi soir.

