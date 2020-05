La Justice a jusqu’au 18 mai pour honorer les mesures sanitaires, préviennent les syndicats

Si, d’ici au 18 mai, les conditions de travail au sein des palais de justice ne sont toujours pas conformes aux mesures de sécurité sanitaires adoptées pour lutter contre le coronavirus, le front commun CGSP-CSC-SLFP prendra les dispositions syndicales nécessaires, a averti ce dernier samedi.

À l’issue d’une réunion de concertation qui se tenait vendredi au SPF Justice, la CGSP avait avancé la date butoir du mercredi 13 mai.

Depuis la reprise des audiences le 4 mai dans les cours et tribunaux du pays, les mesures de sécurité sanitaires adoptées par les autorités afin d’endiguer la propagation du nouveau coronavirus ne sont pas respectées, déplore le syndicat des travailleurs du service public. Or, le télétravail est difficilement applicable pour le personnel de justice car la majorité des dossiers ne sont pas numérisés, ajoute Grégory Wallez, secrétaire fédéral a.i. de la CGSP. “Il est d’ailleurs probable que la crise liée au coronavirus serve de refonte au système de fonctionnement du dinosaure qu’est la Justice.”

Une réunion de concertation avait lieu ce vendredi au SPF Justice en présence notamment des instances syndicales, du directeur général de l’Ordre judiciaire Jan Bogaert, de la présidente du Collège des cours et tribunaux Fabienne Bayard et des représentants du cabinet du ministre de la Justice Koen Geens. “L’autorité nous assure avoir commandé tout ce qu’il fallait dans les temps mais certaines firmes n’auraient pas livré la marchandise. C’est le cas notamment pour le gel désinfectant et les vitres en plexiglas”, explique la CGSP. En ce qui concerne les masques, une livraison de modèles FFP1 est attendue lundi matin. “On nous a affirmé qu’il y en aurait en nombre suffisant pour tout le personnel judiciaire, depuis les magistrats jusqu’aux techniciens de surface”, a pour sa part déclaré Marianne Dereze, déléguée permanente du syndicat socialiste.

Contacté par Belga, le cabinet Geens confirme qu’il y aura assez de masques pour une reprise du travail en fonctionnement réduit. “Tous les frais supplémentaires liés à la crise du coronavirus seront remboursés aux tribunaux”, a par ailleurs garanti Sieghild Lacoere, la porte-parole du ministre Koen Geens. “Le SPF Justice met le matériel de protection à disposition des tribunaux, qui s’organisent de manière autonome”, a ajouté la porte-parole. Toutefois, si tous ces engagements ne sont pas respectés d’ici lundi 18 mai, les syndicats en front commun (CGSP-CSC-SLFP) consulteront leur base et prendront les initiatives syndicales nécessaires, a-t-il prévenu.

Belga – Photo: BX1