La Gare de Jette attend toujours sa restauration

La gare de Jette est en bien mauvais état. Classée depuis 1995, elle est aujourd’hui vide et inoccupée depuis de longues années. Seule une partie sert de salle d’attente aux voyageurs.

Les voyageurs doivent attendre leur train, à l’extérieur, sur les quais. La commune propose de remettre le bâtiment à l’honneur en l’ouvrant au public via notamment un jardin d’hiver et un bar. Problème : la gare appartient à la SNCB. La société de chemin de fer dispose d’un permis d’urbanisme pour la restauration du site depuis un an et demi mais celle-ci se fait attendre…

►Reportage de Michaël Scholze, Camille Dekecker et Lucas Peyskens