La future passerelle du canal s’appelera le Pont Suzan Daniel, a indiqué ce lundi en début de soirée la Ville de Bruxelles sur Facebook. Il s’agit d’un symbole de la lutte LGBT+. En 1953, elle avait notamment fondé le Centre culturel de Belgique (CCB), un groupe dédié aux activités culturelles notamment à destination des personnes homosexuelles.

Parmi les noms qui avaient été retenus lors de l’étape précédente, on retrouvait le Pont Zinneke, le Pont d’ici, le Pont Agnès Varda et le Pont 22 mars.

Et le grand gagnant est… le Pont Suzan Daniel. Vous avez été nombreux.ses à voter pour Suzan Daniel, symbole LGBT+, qui… Publiée par Ville de Bruxelles sur Lundi 8 juillet 2019

La passerelle sera uniquement dédiée à la mobilité douce au-dessus du canal. À côté de la bande asphaltée pour les transports en commun, cyclistes et promeneurs profiteront d’une zone en bois et d’une vue dégagée sur le canal et le futur parc “Allée du Kaai”, quai des matériaux.

“Le canal marque une rupture entre les quartiers bruxellois“, tandis que les ponts qui le surplombent déjà “sont des lieux de transit avec une circulation automobile dense“, exposait récemment Ans Persoons, échevine de l’Urbanisme à la Ville de Bruxelles. La création de cette nouvelle infrastructure, réalisée en collaboration avec Bruxelles Mobilité, Bruxelles Environnement et le Port de Bruxelles, offrira “une circulation plus apaisée” aux Bruxellois, estime-t-elle.

Les travaux de construction débuteront à l’automne.

Rédaction et Belga