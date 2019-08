La Foire du Midi de 2019 se clôture avec 1,5 millions de visiteurs depuis juillet

La 139ème Foire du Midi s’achève ce week-end avec les derniers tours de manège. En tout, 1.500.000 personnes se sont rendues à la Foire cette année. Une fréquentation constante par rapport aux précédentes éditions, bien qu’il soit à noter que le mois de juillet a été meilleur que celui d’août.

Entre canicule et averses, la météo des cinq dernières semaines a joué avec les nerfs des forains. En tout, 130 attractions étaient présentées au public, toujours au rendez-vous. Sur les 1,5 millions de visiteurs, on compte 20% de touristes. Une affluence qui ne se ternit pas, bien que les visiteurs doivent mettre la main au porte-feuille. En moyenne, ils ont dépensé entre 100 et 120€ par visite.

L’an prochain, avec les travaux de la future station de métro Toots Thielemans, dont le début est prévu pour 2020, la Foire du Midi risque de devoir déménager. Une situation qui n’est pas encore fixée puisque les discussions sont toujours en cours à la Ville de Bruxelles.

La Rédaction