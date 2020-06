La CSC rend hommage au personnel d’entretien : “Ces métiers essentiels valent plus que leur maigre salaire”

La CSC Alimentation et Services organise une action symbolique ce vendredi, 13e édition de la Journée du nettoyage. Le syndicat appelle à revaloriser les 200.000 travailleurs de ce secteur.

Il encourage les citoyens à manifester leur soutien à l’égard de ce personnel “qui assume un rôle-clé dans la lutte contre la propagation du Covid-19“, en accrochant un torchon aux portes ou fenêtres.

“L’activité de nettoyage, d’ordinaire intense, a été rendue plus pénible encore pendant la crise du coronavirus“, pointe la CSC. “Le personnel de nettoyage est devenu à l’heure actuelle indispensable et a dès lors droit à une juste et meilleure reconnaissance. Un simple geste – un dessin pour le nettoyeur/la nettoyeuse, un message de remerciement sur une benne à ordures…- font certes plaisir. Mais cette reconnaissance symbolique ne s’est pas encore traduite par une augmentation de salaire. Malgré le rôle important que jouent les travailleurs du secteur du nettoyage et la pénibilité de leur travail, leur salaire moyen brut est peu élevé. Les travailleurs titres-services ayant 2 ans d’ancienneté gagnent en moyenne 2.131 euros brut par mois, un salaire très inférieur au salaire moyen brut en Belgique qui s’établit à 3.558 euros“, explique Gaëtan Stas, secrétaire général de la CSC Alimentation et Services.

Le syndicat chrétien affirme que la société doit accepter que ces métiers essentiels valent plus que le maigre salaire auquel ils ont aujourd’hui droit.