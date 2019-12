La Croix-Rouge renforce ses effectifs pour le soir du réveillon

Plusieurs dizaines de secouristes de la Croix-Rouge se mobilisent à l’occasion du réveillon. Ils seront à pied d’oeuvre pour assurer la sécurité des fêtards.

Une cinquantaine de secouristes seront présents le soir du réveillon pour veiller à ce que la fête se déroule en tout sécurité.

Pour le feu d’artifice tiré depuis le Heysel, la Croix-Rouge mettra à disposition deux ambulances en stand-by, trois équipes d’intervention (15 secouristes) et deux postes de soins sous tente.

Pour la soirée qui se tient au palais 10 et 12 du Heysel, trois équipes d’intervention seront mobilisées plus cinq équipes mobiles dans la foule (10 secouristes), un poste de soin médicalisé installé et deux ambulances en stand-by.

C.Bk. / Image: Belga