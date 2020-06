La compagnie Thalys va rouler à 60% de sa capacité à partir de fin août

Actuellement, l’offre de trains proposée par Thalys est limitée à 20% de sa capacité habituelle.

Thalys roulera à 60% de sa capacité normale à partir du 30 août, annonce la compagnie de trains à grande vitesse dans un communiqué diffusé mardi. Dès cette date, elle renforcera son offre de trains vers la France, les Pays-Bas et l’Allemagne. Les billets sont disponibles dès maintenant à la réservation pour des voyages du 30 août à début octobre.

Le 9 juin dernier, Thalys a ajusté son offre de trains à 20% de sa capacité habituelle. Elle sera renforcée à 50% le 12 juillet prochain avant d’atteindre 60% du plan de transport habituel le 30 août. Le service de restauration à bord en Premium sera rétabli et le bar sera à nouveau accessible. Le port du masque durant le trajet reste obligatoire. La compagnie prévoit du 30 août au 12 décembre 11 allers-retours quotidiens Bruxelles-Paris, 8 allers-retours quotidiens Bruxelles-Amsterdam, et 3 allers-retours quotidiens Bruxelles-Dortmund. La filiale à bas coûts Izy proposera un aller-retour Bruxelles-Paris le vendredi, samedi, dimanche et lundi.

Belga – Photo: Belga