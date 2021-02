La COCOF met à disposition 100 ordinateurs pour les élèves précarisés

La COCOF a acheté 100 PC portables pour les élèves victimes de la fracture numérique.

600 ordinateurs, neufs et reconditionnés ont déjà été distribués en 2020 et la COCOF poursuit ses investissements en 2021. Une centaine d’ordinateurs supplémentaires viennent d’être distribués via un marché public attribué à l’organisation à but non lucratif circular.brussels qui renouvelle les ordinateurs portables amortis des entreprises et les réutilise pour promouvoir la réduction de la fracture numérique.

Ils seront distribués prochainement aux élèves qui en ont le plus besoin afin qu’ils puissent suivre les cours à distance dans de meilleures conditions.

V.Lh. – Photo: COCOF