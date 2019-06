La clinique privée Antoine Depage ferme définitivement ses portes

La clinique privée Antoine Depage à la porte de Hal fermera ses portes définitivement à la fin de l’année. Elle a été mise en liquidation, une dizaine de personnes vont perdre leur emploi. Une cinquantaine de médecins sont attachés à cette clinique de jour qui n’était plus viable économiquement.

“La situation économique et financière de la Clinique Antoine Depage s’est considérablement dégradée au cours des dernières années“, annonçait hier via communiqué le cabinet Buyle Legal. Selon Me Jean-Pierre Buyle, le liquidateur, la petite clinique privée a dû faire face à la crise et aux changements de politique en matière de soins de santé. “Il y a aujourd’hui de nouveaux modèles de gestion des cliniques. On remarque que beaucoup se regroupent“, a-t-il expliqué.

Alors la situation pour les membres du personnel est difficile, certains y travaillent depuis des années. Sarah est secrétaire médicale et travaille dans cette clinique depuis trois ans: ” On n’y croit jamais ( à ce genre de décision), (…), la situation n’est pas facile“.

La clinique a vu le jour en 1935, c’est donc une page de l’histoire de Bruxelles qui se tourne aujourd’hui.

■ Reportage de Marie-Noëlle Dinant et Frédéric De Henau