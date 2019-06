La citoyenneté pour faire avancer la gestion de Bruxelles

Quelques 200 citoyens ont participé à la rencontre entre la Ville de Bruxelles et des associations de quartiers et comités de riverains, désireux de participer à la co-construction de leur ville. Ensemble, ils partagent leurs avis et propositions, afin de faire avancer la gestion de Bruxelles.

Cette journée, organisée à la Bourse, est l’occasion pour les riverains de donner leurs avis et propositions au monde politique, qui semble avoir compris le besoin d’échanger régulièrement avec les citoyens.

Il n’empêche que si ces propositions ont pu être soumises, reste à voir si cela finira par se réaliser dans le futur.

■ Un reportage de Diane Warland et Quentin Rosseels.