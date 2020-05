La circulation des trains interrompue entre Bruxelles-Midi et Bruxelles-Nord à cause d’un incendie

La circulation des trains est perturbée sur la jonction entre Bruxelles-Midi et Bruxelles-Nord, le tronçon le plus fréquenté du réseau ferroviaire belge, en raison d’un dégagement de fumée à la suite d’un petit incendie. La circulation a été entièrement interrompue dimanche peu après 13h, pendant environ 45 minutes, indiquent la SNCB et Infrabel.

Selon un porte-parole d’Infrabel, le feu s’est déclaré à hauteur de la gare Bruxelles-Chapelle. Les voies ont été fermées à la circulation le temps d’éteindre le feu et ont été toutes rouvertes vers 14h30. Des retards et suppressions de trains sont toutefois possibles.

Belga