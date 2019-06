La chaussée d’Alsemberg en travaux dès ce mardi pour une durée de deux ans

Les travaux ne sont pas prêts d’être finis sur la chaussée d’Alsemberg. Un nouveau chantier commence dès ce mardi pour une durée de deux ans, rapporte le journal Le Soir.

Dès ce mardi, une partie de la chaussée d’Alsemberg sera fermée à la circulation dans un sens. Ces perturbations arrivent plus rapidement que prévu car Vivaqua ne peut pas effectuer ses travaux sans empiéter sur la voirie.

Les travaux sont concentrés actuellement sur le tronçon entre la rue Xavier De Bue et la rue de Nieuwenhove. Il sera rouvert cet puis refermé en septembre et en octobre. Ensuite, la fermeture concernera le tronçon entre Xavier De Bue et Joseph Bens.

Images : Nicolas Franchomme