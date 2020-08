La chanteuse Blanche présente son premier album au musée Magritte

La chanteuse Blanche était au musée Magritte ce lundi. Pas pour observer les œuvres du célèbre peintre belge, mais pour s’y produire. Elle a chanté sans public afin de respecter les mesures sanitaires. Notre équipe a néanmoins pu assister aux répétitions.

Blanche est une grande admiratrice du peintre surréaliste et s’en est inspirée dans ses chansons. « Depuis toujours le Musée Magritte me fascine et cela fait longtemps que j’ai arrêté de compter le nombre de mes visites. Pour les visuels de mon album, j’ai été très inspirée par l’œuvre de la peintre américaine Gertrude Abercrombie, elle-même fortement marquée par René Magritte. Et aujourd’hui, pouvoir m’y produire, chanter mes chansons, au milieu de ces peintures extraordinaires et au centre de cet univers si particulier, j’ai le sentiment de boucler la boucle et surtout d’accomplir un rêve », témoigne la chanteuse.

Le concert officiel sera donné à l’Ancienne Belgique le 11 septembre devant 200 personnes.

■ Reportage de Philippe Jacquemotte, Nicolas Scheenaerts et David Ferral