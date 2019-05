La chaîne de fast-food américaine Five Guys débarque à Bruxelles

Après Anvers, la chaîne de burgers haut de gamme arrive dans la capitale. L’enseigne ouvre le 1er juillet prochain un restaurant dans le nouveau food court de City 2, avec un accès direct à la rue Neuve, explique l’Echo.

L’histoire de Five Guys représente une véritable success story à l’américaine, indique le quotidien. Le particularité par rapport à certains autres concurrents: un menu personnalisable presque à l’infini et des hamburgers faits maison avec des aliments frais. Aujourd’hui, Five Guys compte plus de 1.500 restaurants dans le monde (dont deux en Belgique) et réalise un chiffre d’affaires de 1,6 milliard de dollars.

J. Th. Photo: Belga/Vergult Herwig