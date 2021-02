La campagne citoyenne “I ♥ BRU=30” démarre ce lundi

La campagne I ♥ BRU=30, lancée par des citoyens, vise à encourager et remercier le Gouvernement Bruxellois pour le projet “Ville 30”.

Selon le collectif de citoyens, certaines personnes sont mécontentes de la mise en place de la “Ville 30” mais ils estiment que beaucoup de Bruxellois et visiteurs voient cette initiative d’un très bon œil. Pour eux, la différence depuis le premier janvier se fait sentir : la ville est plus calme et semble plus sûre pour se promener et se déplacer à vélo.

Le collectif propose des autocollants, des plaques de selle, des gilets fluorescents et des T-Shirt estampillé du logo I ♥ BRU=30.

■ Photo et vidéo de BRUZZ