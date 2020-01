La brigade cycliste de la zone de police Midi opérationnelle cette année

La brigade cycliste de la zone de police Midi sera opérationnelle dès cette année, comme le révèlent nos confrères de Bruzz.

L’information a été confirmée par Adeline Roty, de la zone de police de Bruxelles-Midi. “Treize vélos ont déjà été commandés, et les candidats ont déjà été sélectionnés: six hommes et sept femmes“.

Le succès d’une brigade cycliste a été démontré par la brigade de Bruxelles-Capitale-Ixelles, qui a émis plus de 84000 PV en 2019. Preuve de sa nouvelle popularité, Neder-Over-Heembeek et Haren recevront également une brigade cycliste. La zone de Bruxelles-Nord est elle en phase de test : “Nous n’attendons que les versions plus légères de nos gilets pare-balles avant de commencer officiellement“, explique Audrey Dereymaeker, porte-parole de la zone. “Cela ne changera pas grand-chose, car nos motards travaillent déjà tous les jours.”

Dans les communes d’Uccle, Watermael-Boitsfort et Auderghem, il faudra encore attendre plusieurs mois avant de voir cette brigade. “Les vélos ont été achetés, mais doivent encore être livrés“, a déclaré le porte-parole Philippe Vanhees de la zone de police de Marlow. “De plus, nous devons encore sélectionner les bons candidats pour constituer la brigade cycliste.“

T. Dest. / Image Belga