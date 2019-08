La baignade au Bois de la Cambre aura bien lieu ce weekend

Après l’annulation de la première baignade dans l’étang du Bois de la Cambre, deux nouvelles dates ont finalement été annoncée pour ce weekend du 17 et 18 août. Le collectif en charge, “Pool is Cool”, a confirmé l’information sur les réseaux sociaux.

“Nous avons attendu l’annonce jusqu’à ce que nous soyons certains qu’elle (la baignade) puisse avoir lieu“, peut-on lire sur l’événement Facebook “Expedition Swim – Bois de la Cambre – 2”. Fin juillet, la première tentative avait été annulée pour des raisons d’une forte concentration de bactérie e.coli et un faible taux d’oxygène.

Cette fois-ci, les évaluations se sont révélées positives. “En collaboration avec Bruxelles-Environnement, nous avons testé les eaux à plusieurs reprises et les tests de qualité de l’eau sont bons“, nous a confirmé l’organisation. Pool is Cool prévoit également une surprise pour réchauffer les plus courageux étant donné les températures fraîches prévues.

Les samedi et dimanche, l’étang sera accessible aux nageurs de 13 à 18h par tranche horaire de 30 minutes. Une inscription préalable n’est pas requise, mais un enregistrement est prévu sur place.

Pool is Cool, qui milite pour un plus grand nombre de lieux de baignade dans la Région de Bruxelles-Capitale, organisait cet été plusieurs baignades en plein air dans des étangs de la capitale. Certaines prévues à la fin du mois de juillet ont été annulées, au Bois de la Cambre mais aussi aux Pêcheries, à Watermael-Boitsfort, en raison de la qualité de l’eau jugée également insuffisante.

► Lire aussi : La baignade dans l’étang du Bois de la Cambre est annulée, la baignade des Pêcheries en doute

► Lire aussi : La baignade à l’étang des Pêcheries est annulée