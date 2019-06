Krëfel, une chaîne de magasins 100% belge désormais sous giron français

La chaîne de magasins belge Krëfel, spécialisée dans la vente d’appareils électroménagers, informatiques (PC sur mesure, gaming) et audiovisuels (tv et audio) a été acquise par le groupe français Boulanger, filiale du Groupe Mulliez (Auchaun, Leroy Merlin, etc) géant de la distribution en France.

L’histoire de la chaîne Krëfel remonte déjà à 1958 lorsqu’Auguste Marcel Poulet se lança dans la vente d’électroménager, un domaine qui commençait à prendre de l’essor au sortir de la guerre. Il s’inspira de la ville de Krefeld en Allemagne pour baptiser ses magasins Krëfel, leur donnant ainsi une touche allemande gage de qualité.

61 ans plus tard, Krëfel compte 74 magasins sous enseigne Krëfel sur tout le territoire belge et 11 magasins Hifi International au Luxembourg. La chaîne propose une vaste gamme d’électroménager, de TV, smartphones, gros électro etc.

Elle propose aussi une quarantaine de points de vente qui disposent d’un showroom Cuisine Krëfel. Krëfel est, selon ses informations, leader du marché belge dans la vente TV, Hifi, IT, multimédia, télécom et électro.

Krëfel/Hifi compte plus de 1.350 travailleurs et a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de plus de 400 millions d’euros. Le groupe Boulanger -qui a donc acquis Krëfel- est un géant français de la distribution qui possède 154 magasins et emploie 9.000 personnes. La société, créée en 1954 à Lille, a réalisé un chiffre d’affaires de 2,8 milliards d’euros et propose 25.000 références.

Belga